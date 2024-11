Buen día, Colombia es el programa matutino del Canal RCN que lleva varios años acompañando a muchos colombianos con su contenido de entretenimiento. Su equipo de presentadore son: Viena Ruiz, Ana Karina Soto, Mamá Luz, Andrés López, Orlando Liñán y Violeta Bergonzi.

No dejes de leer: Violeta Bergonzi se confesó y habló de una elación pasada: "tuve un novio marihuanerito"

Sin embargo, este grupo se va a despedir de una de sus integrantes: se trata de Violeta. La carismática periodista renunció al magacín y próximamente será su último episodio.

De acuerdo con lo revelado por la Revista Vea, fuentes cercanas aseguraron que la nacida en París, Francia, decidió hacerse a un lado de Buen día, Colombia, pues está en busca de nuevos proyectos profesionales que le permitan tener más tiempo para sus hijos.

Violeta Bergonzi se va de Buen día, Colombia

Violeta es madre de dos niños, Alicia de dos años y Hernando de dos meses, y ellos son el motivo por el cual tomó la radical decisión.

Lee también: Violeta Bergonzi dijo que está embarazada al aire en 'Buen día Colombia': "nos tienes acostumbrados"

Aunque el formato televisivo dura algunas horas en la mañana, el equipo debe realizar entrevistas y otras actividades, lo que no le permite a la presentadora estar mucho tiempo con sus hijos.

Bergonzi quiere seguir en la televisión, pero desde un programa que no le demande mucho tiempo. La despedida para la famosa en Buen día, Colombia será el viernes 15 de noviembre.

Cabe mencionar que, la periodista fue interrogada en el pasado por Lo sé todo sobre cómo era su relación con Ana Karina Soto y Viena Ruiz. Al respecto aseguró:

“Todas las diferencias que te puedas imaginar. O sea, piensa en Viena, Ana Karina y Violeta, ¿en qué se parecen? ¡En nada! Todas somos mujeres totalmente distintas (...) Con Ana Karina nos hemos pegado unas agarradas que tú no te imaginas, y con Viena no tanto porque es relativamente nueva. ¿Imagínate que no peleáramos? ¡Qué pereza todos los días contentos! (...) Yo vivo en mi mundo imaginario. Soy muy parchada y muy relajada, vivo como en mi burbujita y no le paro bolas a nada”.

Te podría interesar: Violeta Bergonzi confirmó si tendrá niño o niña con emotivo video: le aguó el ojo a varios