Violeta Bergonzi confirmó si tendrá niño o niña con emotivo video: le aguó el ojo a varios

"No se alcanzan a imaginar la felicidad de poder darles esta noticia que llena nuestras vidas de bendiciones 🙏 Bienvenido seas mi tesoro! Tu hermanita y tus papitos te estamos esperando con un hogar para ti lleno de amor 🥰", fue lo que dijo la reconocida presentadora de 'Buen Día Colombia'.

En los comentarios, los internautas les desearon muchas felicidades en esta nueva etapa. Varios dijeron que sospechaban que iba a ser niño y que estaban muy felices por ella.

"Que lindo!! Me gusta así ❤️❤️ sencillo, lindo, del corazón sin tanto globo", "Lo máximo , se me salieron las lágrimas", "Me encanta 👏👏 ya te había dicho vas a tener un Nicolás", "Que felicidad para Violeta y toda la familia. Dios bendiga esa hermosa familia", "Te mereces toda la felicidad de este mundo 👏👏❤️", "Mil felicidades y muchas bendiciones para toda la familia", dijeron algunos.

Hay que recordar que, Violeta Bergonzi confirmó que estaba esperando su segundo hijo en pleno programa de 'Buen Día', más quedó impactado con la noticia.