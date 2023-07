Violeta Bergonzi dijo que está embarazada al aire en 'Buen día Colombia': "nos tienes acostumbrados"

Ante tal escena, Ana Karina Soto, Orlando Liñan, Andrés López y Mauricio Veléz se apresuraron a felicitarla y abrazarla, pues aseguraron que no tenían ni idea del estado de Violeta Bergonzi.

Tras el emotivo momento, Violeta les contó a sus compañeros que actualmente se encuentra en un tratamiento para regular su problema de tiroides, pues teme que esto afecte embarazo.

Asimismo, contó que aunque por el momento no saben el sexo del bebé, su esposo Hernando Luque no tiene inconveniente con que sea niño o niña, pues a pesar de que en el primer embarazo sí quería un varoncito, ahora no le importa mucho.

Cabe resaltar, que el comentario de Mauricio no pasó desapercibido, pues dijo: "nos tienes acostumbrados", refiriéndose a que Violeta fue mamá hace poco tiempo.