El pasado 26 de febrero se reportó la muerte de Michelle Trachtenberg, actriz reconocida por sus papeles en series como Gossip Girl, Buffy, la cazavampiros, así como en películas como EuroTrip, 17 otra vez y Ice Princess. La artista fue hallada sin vida en su apartamento ubicado en la ciudad de Nueva York, cuando tenía tan solo 39 años.

Desde el primer momento, el caso generó conmoción tanto en Hollywood como entre sus seguidores. Las primeras versiones indicaban que la causa del fallecimiento era “indeterminada”, ya que su familia decidió no permitir la realización de una autopsia. Esta decisión dio pie a diversas especulaciones, especialmente por el hermetismo que la actriz mantenía en torno a su salud personal.

El 16 de abril, casi dos meses después del deceso, la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York informó al medio Page Six que la muerte de Michelle Trachtenberg fue causada por complicaciones derivadas de la diabetes mellitus. Las autoridades forenses concluyeron que se trató de una muerte de origen natural.

Aunque se desconocían detalles sobre su historial clínico, se reveló que la actriz se había sometido a un trasplante de hígado en 2023. Sin embargo, ella nunca habló públicamente sobre la intervención ni sobre su diagnóstico. Esta falta de información llevó a muchos a ignorar que su estado de salud era delicado.

Últimas apariciones generaron preocupación

Días antes de fallecer, Trachtenberg fue vista cenando con amigos en el restaurante Sartiano’s, en Manhattan. Según testigos citados por Page Six, la actriz se mostraba frágil y tenía dificultades para moverse. Estas observaciones se sumaron a los comentarios que ya venía recibiendo en redes sociales por su apariencia física.

En enero de 2024, la actriz publicó una imagen en Instagram que provocó reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron su preocupación por su aspecto. En respuesta, Trachtenberg aseguró que se encontraba bien: “Explíquenme cómo me veo enferma. ¿Perdiste un calendario y no te diste cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38”.

Semanas después, compartió otra foto en la que afirmó estar “feliz y saludable”, y negó haberse sometido a cirugías estéticas. “Nunca me he hecho cirugía plástica. Estoy feliz y sana. Cuídense, detractores”, escribió.

Despedidas de colegas y una reflexión cercana

Diversas figuras de la industria reaccionaron al fallecimiento. Blake Lively, Ed Westwick, Rosie O'Donnell, entre otros, compartieron mensajes de despedida en redes sociales. Su amiga Amanda de Cadenet publicó un homenaje en febrero, en el que reveló que Trachtenberg era consciente del riesgo que implicaba su condición médica. “Solo lamento que el resultado no haya sido mejor”, expresó.

La noticia del informe forense cierra una etapa de incertidumbre, pero también deja en evidencia el carácter reservado con el que la actriz manejó su vida personal.

