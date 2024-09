Mara Cifuentes se ha consolidado como una de las modelos más populares de la actualidad, razón por la cual, es imagen de diferentes marcas y ha desfilado en importantes pasarelas nacionales.

La mujer, que ganó reconocimiento en 2018 por participar en un ‘reality’, se sometió a una feminización facial hace varios meses, con la intención de mejorar algunos ángulos de su aspecto físico.

Mara Cifuentes habló de la que se arrepiente

A través de las historias de la red social, Mara Cifuentes se volvió a referir al hecho:

“Mi cara era perfecta para mi gusto y solo por querer quitarme un poquito de volumen de la frente terminé con una órbita más abierta que la otra y la ceja cambió completamente su forma. Esto me pasa por irme a operar por publicidad a Bucaramanga”.

Más adelante, añadió: “No volvió a ser lo mismo cuando me tomo fotos el registro cambió mucho y la parte recta de mis cejas que quería conservar se fue. Me gustaba mucho lo que tenía por eso me siento de esa manera y apenas lo estoy asimilando”.

Mara Cifuentes publicó unas fotografías del antes y el después de la intervención para demostrar los cambios en sus ojos.

Igualmente, declaró: “Yo amo mi trabajo, pero siempre soy consciente de mi ojo y tengo una inseguridad horrible con ese ojo y estoy trabajando en ella y quiero estar segura de mí misma, pero no es así todo el tiempo y llevo un profundo arrepentimiento todo el tiempo cuando veo mi retrato porque la realidad es que no me gusto el resultado. Mi ojo está súper abierto”.

“Y es peor de lo que creen porque esto me ha afectado horrible y no puedo dejar de pensar en eso. Soy una hueva. La mayoría de tiempo la paso pensando en eso y ya fue hace casi un año”, finalizó.

