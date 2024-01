Mara Cifuentes se confiesa: Arrepentimiento tras su cirugía de feminización facial

Mara Cifuentes, la reconocida modelo trans, comparte su desgarrador arrepentimiento tras someterse a una cirugía de feminización facial.

El mundo del espectáculo y la moda se ha visto sacudido por las revelaciones de la reconocida modelo colombiana Mara Cifuentes, quien abrió su corazón y compartió su pesar por una cirugía estética de feminización facial a la que se sometió en octubre de 2023. Conocida por su presencia en redes sociales y participación en reality shows, Mara generó admiración por su valentía al confesar ser una mujer trans en un medio donde la aceptación y comprensión aún enfrentan desafíos.

¿De qué se arrepiente Mara Cifuentes?

Sin embargo, tras meses de silencio, Mara Cifuentes decidió compartir su arrepentimiento en las redes sociales. La modelo expresó su pesar por los resultados de la cirugía, detallando específicamente un aspecto relacionado con sus cejas, que no fue el deseado. "Me ha pesado tanto esta cirugía que voy a tener que borrar mis fotos de antes, porque cada vez que las veo me recuerda lo estúpida que soy", compartió la afectada modelo en sus historias de Instagram.