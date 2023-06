Sasha Calle, la Supergirl colombiana, posó muy feliz al lado de J Balvin

Sasha Calle: la historia de la Supergirl colombiana

Cuando Sasha tenía 10 años, Samira, su madre, decidió que era tiempo de volver a Colombia. Así, la pequeña Sasha tuvo que perfeccionar su español, pues aunque podía escribirlo bien, se le dificultaba hablarlo en el día a día.

Además, enfrentó un problema que pocos imaginarían: en Colombia la exigencia académica era mayor que en Estados Unidos: "Era mucho estricto y que el currículo era un poco más avanzado allá. Por ejemplo, acá en Estados Unidos tenías siete materias, ¡allá tenían 15! Había muchas materias: religión, inglés, español, matemáticas... Eran interminables cantidades de trabajo y tenía que estudiar mucho", contó ella, en 2018. a la revista 'Soap Opera Digest'.

Pese a esas dificultades, que seguramente le ayudaron a pulir el acento paisa que ostenta con orgullo, en el colegio pudo desarrollar su talento artístico, más precisamente con una presentación que hizo sobre 'High School Musical'.

Dos años después (Sasha tenía 12), Samira decidió regresar a Estados Unidos. Allí nació Jacob, su hermano, y luego de un mes en Boston, donde vivían en un sótano, se mudaron a la Florida, por invitación de una tía suya.

En la secundaria, las cosas fueron difíciles: Samira no tenía trabajo y Sasha, que había sido una estudiante destacada, empezó desmejorar, hasta que el director de la escuela quiso ayudarla, lo que se volvió clave para que ella recuperara el rumbo.

Las cosas mejoraron. Samira consiguió un nuevo trabajo e insistió en que Sasha tenía que estudiar "una carrera real", por lo que decidió enviarla a Boston con su prima que era enfermera. Pero Sasha no dejó atrás sus planes y, cuando tenía 18 años, fue admitida en la American Musical and Dramatic Academy, en Los Ángeles, de donde se graduó de Artes Escénicas.

Ya como egresada, empezó a presentarse a audiciones y le salió el papel de Lola Rosales, gracias al cual ganó reconocimiento en Estados Unidos.

Y llegó 'The Flash', que fue una gran sorpresa: "Cuando audicioné para la película, no sabía el nombre ni el personaje. Cuando lo hice, me dijeron que era para Flash, pero no me dijeron el personaje. Yo firmé el contrato y no sabía nada", contó a La Mega.