'Spice Girls' se reencuentran por los 50 años de Geri Horner: David Beckham grabó épico momento

Las 'Spice Girls' reviven sus locuras y lo mejor de su música con tan festejado reencuentro.

Cabe resaltar que estas chicas tuvieron un auge gigante en los años 90's y 2000 a nivel internacional, cada una de ellas cautivó a sus fans con un estilo inigualable y su sello personal en la agrupación.

Es por eso que sus fanáticos aún recuerdan los grandes éxitos que dejaron las 'Spice Girls', por lo que su reciente encuentro ha movido las fibras de sus más fieles seguidores.

David Beckham, esposo de Victoria Beckham, aprovechó la fiesta de Geri para registrar un momento épico entre las chicas, el exfutbolista estuvo presente en la fiesta junto con Melanie Chrisholm y Emma Bunton.

En el video se puede ver a las chicas disfrutando de la música y bailando y juntas revivieron su tema 'Say you’ll be there', sin embargo el reencuentro no contó con la presencia de Melanie Brown.

"Celebración especial para Ginger este fin de semana y aún más especial capturar este momento de las chicas. Una amistad de por vida. Te echaron de menos, Melanie B", escribió Beckham.