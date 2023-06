Sasha Calle, la nueva Supergirl en The Flash es colombiana: “el corazón se me va a salir del pecho”

Sasha Calle estuvo en La Mega y habló sobre cómo se enteró que la escogieron para ser Supergirl.

La actriz no podía de la dicha y confesó en La Mega cómo fue todo este proceso. "Cada vez que dicen Colombia, el corazón se me va a salir del pecho, con las lágrimas en los ojos.

Cuando audicioné para la película, no sabía el nombre ni el personaje. Yo cuando lo hice me dijeron que era para Flash, pero no me dijeron el personaje. Yo firmé el contrato y no sabía nada", expresó.

Sasha explicó que ella sabía que sería ruda y vulnerable, pero no tenía ni idea de la gran sorpresa que le traería la vida. Asimismo, explicó que a ella le mostraron el traje de este personaje y aún no lo podía creer lo que le estaba pasando. Además, porque tenía los colores de la bandera de Colombia, amarillo, azul y rojo.

Luego de esto, explicó que fue todo un reto grabar esta película. Los efectos que utilizaron sorprendieron bastante a la actriz y quedó sorprendida. Además, tuvo bastante imaginación para poder hacer este rodaje.

"Yo creo que a mí me lanzaron y es la primera película que he hecho y había mucha pantalla verde. Esto de la imaginación y confiar en que todo va a estar bien. No veo la hora de que pueda ver el cielo, las nubes cómo van a hacer. Los ojos de láser, fue bonito verlo en la película y los que trabajaron en los efectos especiales", expresó en La Mega.