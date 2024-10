La reconocida modelo y presentadoraSara Uribe comentó hace unos meses que tenía en mente eliminar uno de sus tantos tatuajes y, al parecer, así lo habría hecho.

La paisa cuenta con varios diseños plasmados en su piel, como, por ejemplo, una palmera detrás de su oreja izquierda que, según ella, representa su amor por el mar. Asimismo, confesó que e la “copió” a la pareja de cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía.

Tiene un pequeño corazón que le recuerda que “lo que pase en mi vida está basado en el amor”. También tiene tatuadas las palabras ‘Renacer’ y ‘Valiente’ que les recuerda una etapa en su vida en la que sentía que todo se iba a perder “mi carrera, mi hogar, mi familia, mi vida, mi luz, mi salud, que todo se había ido como al piso y cuando me tatué fue como un nuevo renacer en mi vida”.

Además, adorna uno de sus dedos con el rostro de un tigre, así como uno de los ojos de su hijo Jacobo. “Me parece muy lindo y siempre lo llevo conmigo”.

Finalmente, usó su piel para plasmar frases como: ‘solo bastó soñar’ y ‘guerrera de Dios’, y en su momento dijo que la segunda era “como un escudo protector y para mí no hay más protección que Dios”.

Ahora, la modelo explicó por qué, justamente, decidió borrar ese tatuaje dedicado a Dios. De acuerdo con Uribe, ese diseño significó mucho para ella cuando decidió hacérselo ya que iba en sintonía con lo que representaba para ella la vida y los retos que la misma le imponía. Sin embargo, esa faceta de lucha ya sería cosa del pasado, ya que ahora Sara busca sanar y transformar.

A través de su cuenta de Instagram, Sara Uribe habilitó la caja de preguntas para interactuar con sus seguidores, y uno de ellos le preguntó si ya se había borrado el tatuaje del brazo, y ella lo confirmó.

“Sí, porque las palabras tienen poder y yo ya no quiero ser una guerrera. Ya decreté que todo me llegue de una manera bonita. No siendo la mejor guerrera de Dios, todavía me faltan un par de sesiones, pero ahí voy”, indicó.

