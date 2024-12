La actriz colombiana Sandra Reyes falleció el domingo 1 de diciembre de 2024 a sus 49 años. Su muerte fue a causa de un cáncer de seno, enfermedad que había estado enfrentando en los últimos meses.

Hace un año, la actriz ofreció un testimonio sorprendente que sigue resonando en los medios; relató haber tenido un encuentro cercano con seres extraterrestres, a quienes describe como "guardianes de la Tierra".

Esta revelación ocurrió durante una entrevista en el programa Al Rojo Vivo, y las palabras de la actriz dejaron a muchos asombrados.

Reyes compartió que este encuentro, que calificó como una experiencia trascendental, ocurrió cuando fue abducida por estos seres y llevada a bordo de una nave espacial. Un hecho que, en ese momento, no comprendió por completo, pero que, con el paso del tiempo, ha llegado a interpretar como algo real.

“Me subí a una nave, en ese momento no lo comprendí tanto, pero ahora me doy cuenta de que era real”, comentó Reyes, visiblemente sorprendida mientras relataba los detalles del suceso.

La actriz, conocida por su versatilidad en la pantalla, describió la nave como completamente transparente, una característica que le dejó una impresión profunda. Tras la abducción, aseguró haber sido transportada a otro planeta, un lugar que describió como si hubiera ingresado al interior de la Tierra misma. La sensación, según Reyes, fue desconcertante pero fascinante.

Más allá del asombro por la experiencia, Reyes consideró que los seres extraterrestres con los que tuvo contacto no eran una amenaza, sino seres benevolentes encargados de proteger el planeta. Según ella, estos “guardianes de la Tierra” siguen enviando mensajes a la humanidad y su llegada sería inminente, con la promesa de un impacto profundo en el futuro de la humanidad.

“No hay que tenerles miedo a los que vienen porque realmente vienen a ayudarnos. Eso me cambió la vida”, expresó la actriz, quien ahora ve su experiencia como una bendición, aunque no sin cierta incertidumbre. Su relato no solo ha generado asombro, sino también un renovado interés por los fenómenos inexplicables y la posibilidad de contacto con civilizaciones extraterrestres.

El testimonio de Sandra Reyes, aunque no es el primero de este tipo, resalta por su sinceridad y por la forma en que tocó temas que desafían nuestra comprensión de la realidad. Quienes afirman haber vivido experiencias similares hablan de abducciones en las que fueron llevados contra su voluntad a bordo de naves espaciales, donde supuestamente fueron sometidos a exámenes que alteran todo lo conocido.

Sin embargo, Reyes dejó claro que, lejos de generar temor, la experiencia le ofreció una nueva perspectiva sobre el mundo y el universo.