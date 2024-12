La reconocida actriz colombiana, Sandra Reyes, falleció el domingo 1 de diciembre. Su destacada trayectoria en la televisión nacional la hizo muy querida por el público. Su último papel en la novela "Rigo", donde interpretó a Aracely Urán, consolidó aún más su carrera.

La triste noticia fue confirmada por sus familiares a Noticias RCN. Se ha informado que los restos de la actriz serán llevados a su ciudad natal, Ubaté, Cundinamarca, para ser velados.

En cuanto a Beto Arango, también exparticipante de la primera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, publicó una imagen en la que aparece con Reyes y su hermano, y le dedicó unas sentidas palabras a la actriz.

“Poderosa mujer, única, amorosa, mi mejor amiga, pacera, confidente, talentosa, sabia, hermosa, mamagallista, la mejor mamá, presente: gracias por todo lo que me enseñó, por no tutearme nunca, gracias, gracias por tener magia y no hacer trucos, por vivir conmigo, por cuidarme el amor, por enseñarme a amar, a vivir, a ver el mudo desde otro lado. Mi ego me dice que la voy a extrañar, pero con todo lo que le aprendí, ahí estará siempre. Usted es inmortal, la gente la ama y usted dejó una de las huellas más lindas que se pueden dejar en esta tierra, el amor. Gracias, gracias, gracias. La amo Chana. Pase rico chinita y, por favor, no me vaya a jalar las patas”.