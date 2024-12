El fallecimiento de Sandra Reyes, reconocida actriz colombiana, ha dejado una profunda huella en la televisión y la cultura nacional. Este 1 de diciembre, la intérprete murió a los 49 años en su hogar, rodeada de su familia. Aunque luchó contra un cáncer de seno en los últimos años, aún no se confirma si esta fue la causa de su deceso.

¿Qué dijo Miguel Varoni sobre la muerte de Sandra Reyes?

Entre las múltiples reacciones, destaca la de Miguel Varoni, quien compartió escena con Reyes en una de las telenovelas más queridas por los colombianos. El actor publicó en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje:

"Hasta siempre mi Doctora Paula... sumercé no sabe la falta que me va a hacer!!! Dios me la bendiga!!! Siempre estará en mi corazón".

El mensaje estuvo acompañado de una imagen de la primera temporada de la novela, en la que sus personajes vivieron una de las historias de amor más icónicas de la televisión colombiana.

