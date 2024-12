En la reciente emisión del programa XYZ Generaciones en la Ciudad de RCN Radio, presentado por Sergio Barbosa, Felipe Torres (Mr.Spoiler) y Lina Pérez. Luz Lancheros, periodista pionera del periodismo de moda en Colombia, no dudó en opinar sobre la polémica que ha envuelto a la empresaria Luisa Chimá, creadora de la marca Kaba Make Up. Chimá fue duramente criticada tras un video en el que justificaba la ausencia de tonos oscuros en su línea de correctores, argumentando que “las pieles oscuras no son tan comunes”. Esta afirmación generó un fuerte rechazo en redes sociales, especialmente en un país como Colombia, donde la población afrodescendiente es una parte fundamental de la diversidad cultural y racial.

¿Qué opinó Luz Lancheros sobre la declaración de Chimá? Durante su participación en el programa, Luz Lancheros calificó las declaraciones de Chimá como “racistas y clasistas” y se mostró crítica de la falta de representación auténtica en la industria de la cosmética en Colombia. "¿Es que no sacamos maquillaje en pieles oscuras porque en Colombia no hay pieles oscuras? Somos el cuarto país de Latinoamérica con población afrocolombiana, pero no hay pieles oscuras", cuestionó Lancheros con contundencia. También te puede interesar: Las exigencias de Natalia París para presentarse ¿complicada o sencilla? ¿Cómo se conecta la rentabilidad con la inclusión en la industria de la moda? Lancheros no solo rechazó el comentario de Chimá, sino que también reflexionó sobre las dinámicas comerciales que a menudo subyacen a estas decisiones. En sus palabras, aunque en mercados internacionales como Estados Unidos la inclusión de tonos oscuros en productos cosméticos ya es una realidad, en Colombia, la rentabilidad parece ser el principal factor que limita dicha inclusión. “Claro, tiene razón en algún punto. Al menos ella es sincera con la rentabilidad, nunca pasó por ahí la inclusión. Mientras no sea rentable, eso siempre ha sido así”, agregó la periodista, sugiriendo que, en lugar de una verdadera apuesta por la diversidad, las marcas optan por estrategias comerciales que solo buscan maximizar ganancias sin un compromiso real con la representación de todas las pieles.