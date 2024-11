El mundo de los influencers está de nuevo en ebullición tras un cruce de palabras entre Valentino Lázaro y Andrea Valdiri. La polémica comenzó cuando, en una entrevista para el programa ‘XYZ Generaciones en la Ciudad’ de RCN Radio, Valentino acusó a Andrea de haber intervenido en sus redes sociales, asegurando que fue ella quien mandó a cerrar su cuenta de Instagram. Esto no pasó desapercibido para la creadora de contenido, quien decidió responder de una manera directa y sin filtros.



Andrea Valdiri , conocida por su actitud decidida y directa, no tardó en responder a Valentino. En sus historias de Instagram, la influencer lanzó una serie de comentarios que no dejaron nada al aire. “Una persona que tiene que estar metida en todos los vados, los líos, criticando a todo el mundo, se echa problemas encima que ni siquiera son de él”, comenzó, mientras acusaba a Valentino de ser “la peor representación” de los que ella llama las “ Machis ”.

Valentino no escatimó en detalles al acusar a Andrea de sabotear sus redes y despues lo reconfirmó. “ Yo dije públicamente que me cerró la cuenta porque es la verdad. Le hacen la maldad a uno y uno no puede decir nada porque si lo dice, mejor dicho, le van a dar una trompada”, expresó Valentino, dejando claro que según él, tenía pruebas de su acusación. Además, aprovechó para cuestionar el comportamiento de Andrea, señalando que se metía en conflictos ajenos y se mostraba como una persona “demasiado sincera”, pero que en realidad solo “destruía” a los demás.

¿Valentino se quedó callado ante la advertencia de Andrea?

Ni bien Andrea Valdiri dejó claro su sentir, Valentino reaccionó con una nueva declaración, esta vez más irónica y cuestionando la situación. “Dios mío santo, ¿esto qué es, una tiranía? ¿Corea del Norte? ¿Qué es esto, Maduro pues?”, expresó, comparando la reacción de Andrea con regímenes autoritarios y sugiriendo que su amenaza era excesiva. Valentino continuó defendiendo su versión de los hechos, asegurando que tenía pruebas de lo que decía, y dejó claro que no se iba a quedar callado ante las acusaciones.

“Se le va a subir la tensión. Lo siento mucho, pero con todas las Machis que has tenido por debajo, que han sido una chimba contigo, has hecho lo que quieras, pero conmigo no”, dijo Valentino, mostrando que no estaba dispuesto a dejarse intimidar. “Estás equivocada. Tiene que bajarse los humos”, concluyó, dando a entender que no era una persona fácil de vencer.

¿Qué futuro tendrá este enfrentamiento?

Por ahora, parece que la rivalidad entre Andrea Valdiri y Valentino Lázaro no tiene intenciones de calmarse. Ambos siguen firmes en sus posturas y la tensión sigue creciendo, con amenazas de ambos lados y un público expectante ante cada nuevo episodio de este enfrentamiento. Lo único seguro es que el espectáculo continuará, y los fanáticos estarán atentos a ver quién tendrá la última palabra en este escándalo que sigue resonando con fuerza.