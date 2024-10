Han pasado más de 25 años desde el estreno de La vida es bella, una película que marcó un antes y un después en el cine mundial, conmoviendo a audiencias de todas partes. Dirigida y protagonizada por Roberto Benigni, el filme es recordado por su sensibilidad al abordar un tema tan trágico como el Holocausto, mezclando el drama con la comedia y la esperanza. Uno de los elementos más memorables de la cinta fue, sin duda, la interpretación de Giorgio Cantarini, quien en ese entonces era un niño de tan solo cuatro años.

Te podría interesar: Emmanuel Macron habló de 'Emily en París': expresó desacuerdo con la serie

En la película, Cantarini dio vida a Giosuè, el hijo de Guido (interpretado por Benigni), un hombre judío que, junto a su familia, es enviado a un campo de concentración nazi. En un intento por proteger a su hijo de los horrores del lugar, Guido inventa un juego en el que todo lo que sucede es parte de una competición, cuyo premio final es un tanque. La actuación de Cantarini, llena de inocencia y ternura, hizo que millones de espectadores alrededor del mundo se encariñaran con él.

La vida después de La vida es bella

Nacido en Orvieto, Italia, en 1992, Giorgio Cantarini cumplió 32 años este 2024. A pesar de haber debutado en el cine con un papel tan emblemático, Cantarini no se quedó anclado en su personaje de la infancia. Tras su participación en La vida es bella, continuó su carrera actoral, sumándose a otras producciones de renombre como Gladiator (2000), donde interpretó al hijo de Máximo, el protagonista encarnado por Russell Crowe.

Además, participó en filmes como De amor y de guerra y Lamborghini: the man behind the legend. Sin embargo, Giorgio también exploró otros campos dentro del mundo del cine. En 2012, dirigió el cortometraje Il giorno, la notte: poi l’alba, y en 2018 coescribió el guion de Flatmates.

Hoy en día, el actor vive entre Florencia y Los Ángeles, donde alterna su carrera como actor, director y guionista. Aunque su sueño original era convertirse en futbolista, finalmente decidió dedicarse al cine, graduándose en 2014 del Centro Experimental de Cinematografía en Roma.

No dejes de leer: Crunchyroll y Prime Video se unen: ¿qué pasará entre ambas plataformas? Aquí los detalles