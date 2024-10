La popular serie de Netflix ‘Emily in Paris’ dio un giro significativo en su historia. Después de conquistar los corazones de los espectadores con su vida parisina, el programa ahora se centrará en Roma.

‘Emily in Paris’, que se estrenó por primera vez en 2020, sigue la historia de Emily Cooper, una ejecutiva de marketing de Chicago que se muda a Francia para ayudar a mejorar la imagen global de su empresa. A lo largo de las primeras cuatro temporadas, los espectadores han visto a Emily sortear los desafíos de la cultura parisina, las barreras del idioma y las complejidades de la sociedad francesa.



Sin embargo, en el final de la cuarta temporada, el viaje de Emily tuvo un cambio inesperado, ya que fue enviada a Roma para su siguiente misión.

En la última temporada, estrenada en dos partes en agosto y septiembre de este año, la primera dama de Francia, Brigitte Macron, tuvo una participación especial en la serie.

“Brigitte es una gran admiradora de la serie y aceptó participar con mucho humor y profesionalismo. Aunque el rodaje duró menos de una hora, fue un honor y una verdadera alegría trabajar con ella”, resaltó Lily Collins, la actriz que protagoniza la serie, a la revista Elle.

Ahora, en una entrevista con la revista 'Variety' el presidente francés, Emmanuel Macron, habló sobre el cameo de su esposa en la producción de Netflix.

“Me sentí muy orgulloso y ella estaba muy contenta de hacerlo. Son solo unos minutos, pero creo que fue un momento muy bueno para ella. Creo que es bueno para la imagen de Francia. ‘Emily en París’ es muy positiva en términos de atractivo para el país. Para mi propio negocio, es una muy buena iniciativa”, expresó el mandatario.

Asimismo, sorprendió al expresar que no está de acuerdo con que la serie ahora se desarrolle en Italia y aseveró que hará lo posible para que eso no pase. “Lucharemos con todas nuestras fuerzas y les pediremos que se queden en París. En Roma, ‘Emily en París’ no tiene sentido”.

¿Qué dijo el productor de ‘Emily en París’ sobre dejar Francia? En una reciente entrevista con TVLine, Darren Star, productor de la exitosa serie, habló sobre la mudanza de Emily a Roma, explicando cómo el nuevo entorno abriría nuevas tramas y desafíos culturales a los que la experta en marketing tendría que enfrentarse. “Simplemente expande el universo de la serie”, comentó Star. “Justo cuando Emily se siente cómoda en París, la envían a otro país donde experimentará algunas diferencias culturales”.