Piqué le regaló un carro de casi mil millones de pesos a Clara Chía: más caro que el de Shakira

Hay que recordar que en los últimos días, Clara Chía ha estado en tendencia por su supuesto cambio de género. Se han filtrado diferentes imágenes, en donde se observa cómo había sido la joven de 23 años si hubiese sido hombre.

Esta noticia le ha dado la vuelta al mundo. Además, dicen que Gerard Piqué, su pareja, fue quien le pagó la cirugía para el cambio de género.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado dicha información, pero las redes ya están inundadas de estos videos que pone a dudar a más de uno.

"No la cambio con un Twingo la cambio por un transformers convertible", "Ahora entiendo el “Clara - mente no es como suena”, "Ahora entiendo la lírica “Es igualita que tú”", "Hasta en un capítulo de los Simpsons lo predijeron", "Pique ya no factura, ahora lo fracturan", entre otros comentarios han dicho por las capturas.