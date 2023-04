Revelan foto de Clara Chía antes de su supuesto cambio de género: "Clara-mente no es como suena"

"No la cambio con un Twingo la cambio por un transformers convertible", "Ahora entiendo el “Clara - mente no es como suena”, "Ahora entiendo la lírica “Es igualita que tú”", "Hasta en un capítulo de los Simpsons lo predijeron", "Pique ya no factura, ahora lo fracturan", entre otros comentarios.

Toda esta polémica se da, en medio de la decisión que tomó Shakira de irse de Barcelona a Miami. Los hijos, Milán y Sasha, también armaron sus maletas y apoyaron a su madre.



Hay que destacar que, en los últimos meses, la intérprete de 'Me enamoré' y Piqué no han pasado por buenos momentos. Todo desde que se conoció la infidelidad del español y sobre las fotos que se filtraron de él con Clara Chía, han dado de qué hablar. Además, porque ya no ocultan su amor y hasta se dan besos apasionados en el público.