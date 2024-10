Hace unos días, el cantante de música popular Pipe Bueno se presentó en el Lagoon Fest, evento que se llevó a cabo en su quinta edición en Piscilago, parque acuático ubicado en inmediaciones de Melgar.

Vea también: Pipe Bueno y Luisa Fernanda W la están ‘sacando del estadio’: Todo acerca del premio que ganaron por su restaurante

En medio de su show, el cantante debió parar por unos minutos al percatarse que entre el público se estaba presentado un hecho de intolerancia. Tras observar lo que ocurría, Bueno no dudó en detener la discusión que, al parecer, se estaba dando entre un hombre y una mujer.

“Hey, hey cuidado, ¿mi amor, todo bien? Mi vida, tranquilízate”, le dijo el cantante a la chica que era presuntamente agredida. Sin embargo, el sujeto que estaría provocando la situación, al parecer, seguía maltratando a la mujer, hecho que enfureció al intérprete de ‘La cantina’.

Sin filtros, Pipe Bueno se dirigió al hombre y hasta lo amenazó. “Hey brother, a las mujeres no se les toca pa’, sino nos toca volverte mier**. Cálmate pues parcero, la volvés a tocar y te vas para la pu** mie*** gonorr**”, dijo el artista.

Ante esto, las demás personas presentes comenzaron a gritar apoyando al cantante, pero, Bueno se quería asegurar de que lo que ocurría cesara. “No te acerques, mi vida, no te acerques, o nos toca aguantarnos esta gonorr** acá así de agresivo”, expresó de nuevo.

Al ver que la situación no pasaba, pidió la intervención de la seguridad del evento y de la Policía. Hasta el momento se desconoce si los protagonistas del bochornoso hecho eran pareja.

Las imágenes de este hecho se viralizaron en redes sociales y los internautas no dudaron en opinar sobre el actuar de Bueno. “Desde hoy me declaro fan de Pipe Bueno, me encanta”, “Excelente, Pipe”, “Paso de Pipe Bueno a Pipe malo en un segundo”, “Me le quito el sombrero a Pipe”, “Pipe Bueno seré tu fan de por vida, un verdadero macho”, “Toda la vida lo vi tan lindo, tan fresita. Nunca lo había visto y escuchado hablando así, me encanto más, me enamore más”, “Imagínate que te defienda Pipe Bueno”, son algunos de los tantos comentarios.

Le puede interesar: Fredy Guarín celebró seis meses de sobriedad: incluyó una torta y un mensaje

Para sorpresa de muchos, Luisa Fernanda W, futura esposa de Bueno y madre de sus hijos, también se pronunció. La empresaria y creadora de contenido dejó en claro lo orgullosa que está de su hombre. “Por eso y más es mi pareja y el papá de mis hijos”, dijo.