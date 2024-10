En julio de 2022, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo anunciaron su separación luego de 13 años juntos. Los actores se casaron en 2019 tras un largo noviazgo, pero el matrimonio solo les duró tres años.

Vea también: Acusan formalmente a Lowe León por violencia intrafamiliar agravada tras denuncia de Liceth Córdoba

Luego de ese mediático divorcio, Caicedo abrió su corazón y contó cómo le afectó. “Yo estaba muy perdido en ese momento y se me acabó el mundo y mi vida, porque pues esa era mi vida tanto profesional como personal. Yo no sabía de qué agarrarme, tenía muchos vacíos y llegó la depresión a mi vida porque tenía mucho miedo de cómo iba a reaccionar el mundo”, confesó.

Asimismo, aseguró que se vio hundido y con pensamientos oscuros. “Esa oscuridad me llevó a pensar en atentar contra mi vida, sobre todo porque no sabía de qué agarrarme. Fueron momentos muy difíciles y toqué fondo”, agregó Sebastián. “Tenía mucho miedo de cómo mi familia iba a reaccionar después de haber sido ese referente en Colombia sino en Latinoamérica.

Sin embargo, seis meses más tarde las cosas cambiaron de color para el actor, quien, al refugiarse en Dios, no solo encontró la calma que anhelaba, también encontró el amor.

En varias entrevistas, Caicedo reveló que conoció a Juliana Diez Duque, una empresaria dedicada al rubro textil, en la iglesia a la que comenzó a asistir, y desde entonces han estado juntos. Sin embargo, para sorpresa de muchos, en esta oportunidad, el actor quiso hacer las cosas diferentes.

Según Sebastián, él y Juliana nunca han tenido intimidad. En una conversación con Eva Rey, el artista dijo: “No lo hemos hecho, es una relación con propósito. Por eso digo que estamos llevando una relación diferente, no basada en las emociones físicas del hombre. Queremos guardarnos”. La presentadora le consultó si era complicada esa decisión y el actor le aseguró que sí. “Es muy difícil, pero le estamos haciendo caso a Dios”.

Caicedo tomó un micrófono y en presencia de los amigos y familiares de ambos, comenzó a dar unas palabras antes de hacer la tan esperada pregunta. “Desde que llegué a Medellín me enseñaron que Dios no une personas, Dios une propósitos. Estamos a punto de cumplir dos años juntos y no ha sido fácil, sobre todo porque cuando crees en Jesús, quieres vivir una vida como Jesús quieres que la vivas. Pero les puedo decir que es lo más gratificante y lo que más te llena en la vida, porque sabes que estás haciendo las cosas bien, porque sé que Dios trae muchas cosas para Juli y para mí”, expresó.

Lea también: Novio de Aida Victoria Merlano es papá de una reina de belleza: ¿de quién se trata?

Luego, sacó el anillo de su bolsillo, se arrodilló a los pies de su novia y le preguntó: “Princesa hermosa, te esperaba y solo puedo decirte que el tiempo de Dios es perfecto. Juli, ¿quieres pasar el resto de nuestras vidas buscando el amor de papito Dios?”.

Juliana Diez, con evidente emoción, no aguantó las lágrimas y tras abrazarlo le dijo: “Te amo, y te diría y te digo sí las 10 mil veces que sea”.