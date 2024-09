Pepe Aguilar, el reconocido cantante y orgulloso padre de la talentosa Ángela Aguilar, llegó a Colombia con un propósito especial: promocionar su más reciente álbum, titulado 'Que llueva tequila'. Durante su visita, el artista también aprovechó para extender una cálida invitación a todos sus seguidores colombianos para que asistan a un evento que promete ser inolvidable: el concierto 'Los Aguilar en Colombia'.

Pepe Aguilar habló de Nodal y Carin León

El cantante tuvo una conversación con La Mega y, en medio de risas y una conversación amena, Pepe dio a conocer que prefiere a Carin León en lugar de su yerno Christian Nodal.

En la conversación del intérprete de ‘Por mujeres como tú’, se le preguntó inicialmente a quién “prefería”; sin mucha espera, Aguilar nombró a Carin León.

“Mira, me cae bien Christian y se lo he dicho, se lo he dicho 20 veces y Christian: ‘¡Ay, Pepe! ¿Cómo le voy a hacer para que me quieras más a mí?’”.

Seguidamente, rescató que le gusta mucho la música de Nodal, pero con Carin “trae otro rollo”, pues él “es una generación más grande, adelante de Christian” y está más ligado a su mismo estilo musical.

Pepe agregó que a León lo conoce hace mucho y a su yerno por la relación que tiene con Ángela.

