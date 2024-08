El 25 de octubre será una noche que quedará en la historia de Bogotá, cuando el Movistar Arena se convierta en el epicentro de la música ranchera. La legendaria Dinastía Aguilar, que ha conquistado los escenarios más grandes del mundo, llegará a la capital colombiana para deslumbrar con su inigualable show.

¿Quiénes forman parte de esta Dinastía Aguilar?

La familia Aguilar, que comenzó su legado con el icónico Antonio Aguilar y su esposa Flor Silvestre, es un verdadero tesoro de la música mexicana. Antonio, conocido como "El Charro de México", rompió fronteras al internacionalizar el género ranchero y mariachi. Ahora, su hijo, el famoso Pepe Aguilar, ha tomado la batuta junto a sus talentosos hijos Ángela y Leonardo, quienes representan la tercera generación de este legado musical.

Este espectáculo será mucho más que un concierto. Será una celebración de la cultura y la tradición mexicana, donde se mezclará lo mejor de los clásicos rancheros con innovadoras fusiones contemporáneas. Pepe Aguilar, ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, promete un repertorio que conectará lo mejor de su pasado con la frescura de las nuevas generaciones.

Ángela Aguilar, con su impresionante voz y carisma, ha sorprendido a audiencias de todas las edades, mientras que Leonardo ha mantenido la esencia de la música ranchera viva, mostrando una conexión genuina con las raíces de su familia. Juntos, han seguido los pasos de su padre y abuelos, demostrando que el talento en la familia Aguilar es más fuerte que nunca.

¿Cómo y cuándo se pueden adquirir las entradas para el concierto de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Antonio Aguilar?

Para ser parte de esta noche mágica, las entradas estarán disponibles en www.tuboleta.com. La preventa exclusiva para clientes Movistar comenzará el martes 20 de agosto a las 11:00 a.m., y finalizará el jueves 22 de agosto a las 10:59 a.m. Los clientes del Banco Falabella podrán disfrutar de su preventa a partir del miércoles 21 de agosto, hasta el viernes 23 a las 10:59 a.m. La venta general se abrirá el viernes 23 de agosto a las 11:00 a.m. o antes si se agotan las preventas.

¿Por qué no te puedes perder este evento?

Este concierto será una oportunidad única para vivir el legado de la Dinastía Aguilar en persona. Desde los clásicos rancheros de Antonio Aguilar hasta las nuevas fusiones de Pepe, Ángela y Leonardo, el espectáculo promete ser una experiencia inolvidable. No importa si eres un fanático de toda la vida de la música ranchera o si simplemente aprecias el talento puro, esta será una noche que vibrará en tu corazón.