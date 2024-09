Desde que se confirmó que Christian Nodal y Ángela Aguilar estaban juntos en una relación, en redes sociales cientos de internautas se han despachados en contra de los artistas, debido a que muchos creen que este amorío surgió cuando el hombre aún estaba en un noviazgo con Cazzu.

Pepe Aguilar habló de su hija y cuñado

Ahora, Pepe Aguilar, cantante y padre de Ángela visitó Colombia con la intención de promocionar su nuevo álbum titulado ‘Que llueva tequila’, e invitar a asistir al concierto ‘Los Aguilar en Colombia’, que se llevará a cabo el próximo 25 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá, donde compartirá escenario con sus hijos Ángela y Leonardo.

El cantante de rancheras ha asistido a diferentes entrevistas y en una de ellas le preguntaron si pagó la boda de su hija con Christian Nodal.

“Es que no te queda de otra, yo no quería. Pues sí, me chingue. ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo: ‘Oiga, suegro, no quiere que le ayude en algo’, ni madres”, dijo Pepe.

Los entrevistadores sugirieron que Nodal fue “tacaño” al no contribuir con dinero para su propio matrimonio, pero Aguilar salió en su defensa asegurando que, en México, esta es una práctica normal: que el padre de la novia pague todo.

