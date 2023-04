Papás de Shakira viajarán a Estados Unidos, pero en avión ambulancia por su delicado estado de salud

El día que ingresó al centro de salud, los doctores tuvieron que practicarle varios exámenes para saber de dónde provenía el dolor. Los médicos se encontraron con algo que les preocupó, por lo que tuvieron que hospitalizarla para monitorearla.

Según informó Telemundo, se le detectó una trombosis en una de sus piernas. Esto hace que la sangre no pueda fluir correctamente por su cuerpo.

Por fortuna el coágulo no llegó al cerebro y no pasó a mayores. Esta noticia no fue confirmada por la barranquillera, pero fuentes cercanas le confirmaron al medio lo que había ocurrido.

Por otra parte, está su padre, William Mebarak, quien a sus 91 años también ha tenido quebrantos de salud. A finales de octubre del 2022 fue hospitalizado en la ciudad española. Su pronóstico siempre reservado, sin embargo, se conoció que estuvo en la clínica Teknon-Quirón de Barcelona