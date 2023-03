Mamá de Shakira fue hospitalizada de urgencia, ¿qué le ocurrió?

Nidia del Carmen Ripoll fue hospitalizada de urgencia en Barcelona por un fuerte dolor.

Hay que destacar que ese día, cuando ingresó al centro de salud, los doctores tuvieron que practicarle varios exámenes para saber de dónde provenía el dolor. Los médicos se encontraron con algo que les preocupó, por lo que tuvieron que hospitalizarla para monitorearla.

¿Qué le pasó?

Según informó Telemundo, se le detectó una trombosis en una de sus piernas. Esto hace que la sangre no pueda fluir correctamente por su cuerpo.

En el informe indicaron que por fortuna el coágulo no llegó al cerebro y no pasó a mayores. Esta noticia no fue confirmada por la barranquillera, pero fuentes cercanas le confirmaron al medio lo que había ocurrido.

¿Qué es una trombosis?

El portal Medline Plus afirmó que la tromobis venosa profunda (TVP) es un coágulo sanguíneo que se forma en una vena profunda. Esto suele presentarse en las piernas o en los músculos. Puede desprenderse y causar una embolia pulmonar, un infarto o un derrame.

Aseguraron que si está sentado durante mucho tiempo, puede aumentar sus probabilidades de tener una TVP.