Un hijo del cantante y actor estadounidense Billy Ray Cyrus, escribió una carta pública a su padre mostrándole la preocupación de la familia por su estado y alertando de que todo el mundo se da cuenta sobre su condición.

"No estás sano, papá, y todos lo están notando. Mientras escribo esto con lágrimas en los ojos espero que te des cuenta de que este mensaje solo proviene de un lugar de amor y también del temor de que el mundo te pierda demasiado pronto", le dijo Trace Cyrus en una publicación en Instagram.



Billy Ray Cyrus, ganador de dos Grammy y nominado siete veces a esos premios, actuó el pasado lunes en una de las galas posteriores a la investidura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



El cantante, de 63 años, ofreció una actuación extraña, con poca voz y problemas técnicos. "Creo que mi guitarra ya no está enchufada. ¿Hay alguien despierto?", le dijo a su equipo en busca de ayuda, mientras al público le preguntó si quería que siguiera cantando o que se fuera.



El artista tiene cinco hijos, uno de ellos la también cantante Miley Cyrus, y no es la primera vez que salta a los medios por su distancia con ellos. Trace le dijo que tanto él como sus hermanas están preocupados "desde hace años".

"No sé exactamente contra qué estás luchando, pero creo que tengo una idea bastante buena y me encantaría ayudarte si te abres y recibes ayuda", señaló.

En su posteo, Trace también dijo: “Yo quería ser como tú. El día que me adoptaste fue el día más feliz de mi vida. Tristemente el hombre que quería desesperadamente ser, ahora apenas lo reconozco. Parece que este mundo te ha derrotado y se ha vuelto obvio para todos menos para ti”.

Y agregó: “Te quiero papá. No hemos hablado en un tiempo, pero llevo más de un año y medio limpio de alcohol. ¿Adivina qué? Me siento increíble... No sé con lo que estás luchando exactamente, pero creo que tengo una muy buena idea y me encantaría ayudarte si te abrieras y recibes la ayuda. Sabes cómo contactarme. Hasta que llegue ese día seguiré rezando por ti”.