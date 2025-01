Una mujer identificada como Brizeida Nava recurrió a su cuenta en Instagram para contar que su esposo y padre de sus dos hijos, Geomar Primera, fue asesinado en la noche de este martes en un local de comida ubicado en Bogotá.

Según detalló Nava, su esposo era un cantante que gozaba de cierto reconocimiento en Panamá, país en el que residen desde hace más de 10 años. Asimismo, indicó que llegaron a capital colombiana el pasado 16 de enero para visitar a unos familiares y que, además, tenían retorno este 22 de enero.

Así las cosas, Primera y su familia salieron a cenar cuando resultó asesinado. “Estaba cenando con mi esposo y mis dos hijos cuando un hombre pasó y le disparó en la cabeza a Geomar. Mi esposo falleció al llegar al hospital”, narró Nava. Además, señaló que el violento acto habría iniciado por presuntos hechos de extorsión de los que eran víctimas los dueños del establecimiento. “Es decir, que mi esposo fue un hombre asesinado en las manos de las personas que le estaban haciendo daño o le querían hacer un daño a ese restaurante”.

La esposa de la víctima pidió ayuda al Gobierno de Panamá para regresar a ese país. “Necesito regresar a ese país porque es el país que me abrió las puertas y no puedo estar en Venezuela ni tampoco me puedo quedar en Bogotá porque acá estoy sola. Ayúdenme, por favor, a regresar a Panamá con mis hijos, y ayúdenme a llevar el cuerpo de mi esposo a Venezuela para que pueda estar con su familia y que en Bogotá Colombia se haga justicia por la muerte de él”, expresó.

Luego agregó: "No sé cómo voy a salir de esto, pero Dios todopoderoso me ayudará a salir de esta situación y que mis hijos puedan estar en su país. Y allá toda persona que me quiera ayudar con empleo, con oportunidades para salir adelante, bienvenido sea, porque la mayor fuente de ingreso de nuestra vida era de mi esposo".

Primera tenía 30 años de edad.