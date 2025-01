Anuel AA confirmó el nacimiento de su cuarta hija: ¿Quién es la mamá de la pequeña?

El reconocido cantante puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago más conocido como Anuel AA se ha consolidado como uno de los artistas más polémicos del mundo del entretenimiento principalmente por sus relaciones amorosas, entre las que han estado Karol G, Yailin la más viral y actualmente Laury Saavedra con quien confirmó el nacimiento de su cuarta bebé.

“Toda mi vida siempre quise ser grande, tenía muchos sueños y poco a poco los fui cumpliendo. Entre tantas metas algunas las he logrado y en otras he fracasado PERO NUNCA ME HE RENDIDO EN LOS TIEMPOS MALOS.” Empezó la descripción el artista, para luego hablar sobre como ha logrado afrontar los momentos difíciles de la vida.

Aunque muchas personas felicitaron al cantante por su nueva hija, muchos criticaron su postura política al apoyar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por quien ha mostrado su apoyo y admiración en diversas ocasiones, generando malestar en algunos de sus seguidores.

“EN EL PAÍS HAY PROBLEMAS CON COJONES QUE VIENEN ARRASTRADOS DESDE HACEN AÑOS Y YO NO ME LAS SÉ TODAS Y HACE 5 AÑOS ATRÁS NO SABÍA NADA DE POLÍTICA PERO AHORA TENGO MÁS CONOCIMIENTO Y ESTOY EN UN BUEN LUGAR PARA AYUDAR A MIS HERMANOS LATINOS/HISPANOS, QUE GRACIAS A ELLOS TENGO LA VIDA QUE VIVO Y HE CUMPLIDO TODOS MIS SUEÑOS. YO QUIERO, TENGO QUE, Y VOY A PONER DE MI PARTE DANDO LA MILLA EXTRA Y VOY HACER LO QUE SEA QUE YO TENGA QUE HACER PARA TRATAR DE EMPEZAR ARREGLAR TANTAS SITUACIONES QUE SE ESTÁN VIVIENDO COMO TANTAS FAMILIAS SEPARADAS, ALGUNOS AFUERA Y OTROS ADENTRO DE LA USA 🇺🇸💔 TANTAS PERSONAS BUENAS GENUINAMENTE QUE VIVEN UNA VIDA DE BIEN Y NO PUEDEN ENTRAR A ESTADOS UNIDOS MIENTRAS ESTÁN VIVIENDO HASTA ABUSOS INHUMANOS EN SUS PAÍSES. TENGAN FE QUE YO SE QUE TODO VA CAMBIAR PARA UN BIEN Y ES UN PROCESO EL CUAL YO NO SE CUÁNTO TARDARÁ PERO SI SE QUE AHORA HABEMOS PERSONAS TRATANDO CON NUESTRAS VIDAS POR QUÉ ESTE SUEÑO SE CUMPLA Y PODER AYUDAR A NUESTRA COMUNIDAD LA LATINA/HISPANA” finalizó Anuel