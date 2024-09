La exreina de belleza Gabriela Tafur y Esteban Santos, hijo del expresidente colombiano Juan Manuel Santos, unieron sus vidas en matrimonio el sábado 7 de septiembre de 2024. La conmovedora boda se celebró en una hermosa finca ubicada en las cercanías de Cali, en el Valle del Cauca, y contó con la presencia de figuras públicas como Maleja Restrepo, Tatán Mejía y el popular influenciador JuanDa.

El evento rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales, donde muchos lo calificaron como "la boda real de Colombia". Invitados y asistentes compartieron fotos y videos que hicieron que la ceremonia ganara aún más notoriedad en el mundo digital.

Leer más: Así se destapó todo: El detalle que le reveló a Gary Forero que estaba criando una ajena

Tras mantener una relación fuera de los focos mediáticos, Gabriela y Esteban decidieron dar el paso hacia el altar en una finca cañera tradicional de la región. La relación, que comenzó de manera discreta en tiempos difíciles, culminó con un compromiso en 2023 y finalmente con esta boda tan esperada.

Gabriela Tafur, a sus 29 años, deslumbró con un vestido strapless de encaje blanco que realzó su figura. Con un estilo que combinaba la tradición y la modernidad, su look fue elogiado por los invitados. Al llegar al altar, Esteban, visiblemente emocionado, no pudo evitar derramar lágrimas al ver a su futura esposa. Ambos se fundieron en un emotivo abrazo que fue capturado por varios de los asistentes y difundido en redes, evidenciando el profundo amor entre ellos.

¿Cómo inició la relación entre Gabriela Tafur y Esteban Santos?

La historia de amor entre Gabriela y Esteban tiene un origen curioso. En 2018, Esteban contactó a Gabriela para pedirle información sobre un programa académico, un simple mensaje que, sin que ellos lo supieran en ese momento, fue el inicio de una relación que los llevaría hasta el altar. Según la captura de pantalla compartida por Gabriela, el primer mensaje que recibió de Esteban fue el 15 de enero de 2018, marcando el comienzo de su historia juntos.

Vea también: Greeicy Rendón muestra por primera vez el rostro de su hijo: "Igualito a ella"

"Hola, Gabriela. ¿Cómo estás?

Necesito tu ayuda por favor. Nadie me ha podido averiguar si la especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas es solo para abogados o no. Y me acuerdo de que me contaste que estás trabajando en Los Andes, entonces pensé que me podrías ayudar a averiguar.

¡Muchas gracias!

Es que llamo al número que sale en la página, pero nadie contesta".