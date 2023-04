Ovy On The Drums pasó de descargar camiones a ser el productor de Karol G y ganar millones

Daniel Echavarría Oviedo, más conocido como Ovy on the Drums, ha construido una gran carrera en el mundo del género urbano. En el año 2022, fue reconocido por los Premios Nuestra Tierra como el mejor productor del país.

Este hombre de caminar fuerte y voz contundente, nació en la ciudad de la eterna primavera. En una entrevista con un medio nacional, contó un poco de su historia de vida y cómo en su niñez no fue una persona fácil, sino que le sacó más de una cana a alguno.

“También me echaron del Instituto San Carlos de La Salle por indisciplina, era un colegio muy bueno y todo, pero no me quisieron recibir más; entonces me fui a estudiar en uno de los colegios donde había hecho mi primaria, que se llama La Salle de Campoamor. Yo era muy inquieto en esa época, era muy cansón e hiperactivo, pero a pesar de todo eso era buen estudiante, la verdad”, dijo en la entrevista.

En otro medio internacional habló de cómo había alcanzado la fama que tiene actualmente y que no la tuvo nada fácil, pues antes de llegar a la música tuvo que trabajar en lo que le saliera en aquel momento, como lo fue el trabajo en la plaza de mercado de Medellín, donde trabajaba más de 10 horas cargando bultos de comida y descargando camiones, laborar conocida como cotero.

“Yo trabajé en una plaza acá en Medellín porque no sabía lo que quería, hasta que llegó la música para salvarme la vida”, agregó.