Estuvo detrás del éxito mundial 'Tusa' de Carolina Giraldo, nombre de pila de la artista. También se han mostrado muy amigos en redes sociales y hasta el sol de hoy sigue caminando al lado de la 'Bichota' del reguetón.

En una entrevista, Ovy on the drums con el canal de YouTube "Ultra fiesta", el productor recuerda que se conoció con Karol G gracias a unos amigos en común.

Así mismo, resaltó que comenzó trabajando con la intérprete de 'Provenza' como DJ en sus shows en vivo.

Lea también: Ovy On The Drums: el productor colombiano con 4 nominaciones a los Premios Latin Grammy

"Cuando yo empiezo en la música, estoy dando mis primeros pasos, conocí unos amigos en San Andrés (...) y ellos fueron los que me presentaron a Karol G; ellos ya le habían hecho música a Karol G. Un día me la presentaron, la conocí en el estudio de ellos y gracias a ellos fue que inicié trabajando con ella como DJ", aseguró.

Algo muy particular, es que se convierte en su DJ un día en que la artista se quedó sin DJ para una presentación y él se ofreció a reemplazarlo, algo que no agradó mucho a la paisa porque no conocía su trabajo, pero decidió apostarle a eso y ahora son inseparables.

"Yo sin ser DJ y ella me miró raro, y ese día estuvo como rara la vuelta porque yo me le metí ahí... Y al mes me llamaron para que fuera el DJ de ella", manifestó en entrevista para Despierta América.

Posteriormente, él mismo es quien se ofrece a ser el productor de Karol, quizás pensando que sería una gran estrella.

"Le demostré a Karol que yo hacía ritmos también y le propuse que yo quería ser su productor y que si me daba la oportunidad de que fuéramos un equipo. Ahí empezó todo y tuvimos una buena química para trabajar", dijo.