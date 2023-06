Ovy On The Drums, Luister la voz y Dekko lanzan 'Vuela': un homenaje a Costa Rica

Este trío hace historia en la industria del reguetón con 'Vuela'.

El productor y músico colombiano Ovy On The Drums sorprende nuevamente al mundo de la industria musical con su nuevo sencillo 'Vuela', donde invita a sus amigos Luister La Voz y Dekko para fusionar talentos en honor a la costa colombiana, celebrando la riqueza y diversidad de la cultura del país.



'Vuela' es el tercer sencillo de la etapa de 'Dr. Drums' de Ovy On The Drums, un álbum que ya ha cosechado éxitos como: 'Chao Bebé' junto a Ozuna y 'El Hechizo' con Peso Pluma. El tema ya esta disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con la participación de Dekko y Luister La Voz, quién con su voz y ritmo único le da un toque fresco perfecto para dedicar y bailar.