Ovy On The Drums: en qué trabajaba antes de ser famoso

¿Qué hacía Ovy On The Drums antes de ser famoso?

El productor explica que desde ese momento su vida cambió, tanto así que lleva un tatuaje que representa ese momento de su vida.

“Yo no sabía qué era una melodía, no sabía nada. Cuando él me mostró ese programa, ahí fue donde yo, Daniel Echavarría Oviedo, descubrió un planeta nuevo”.

Después de descubrir todo un arte nuevo, Ovy empezó a vender sus primeros beats a tan solo 5 dólares y con el tiempo fue puliendo su técnica hasta llegar a ser el gran productor que es hoy en día.