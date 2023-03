Ovy on the drums rompió el silencio y se refirió a rumores sobre noviazgo con Karol G de hace años

Los rumores indicaban que Daniel Oviedo y Karol habían tenido una relación entre 2015 y 2016.

La 'Bichota' ha demostrado que es toda una dura, ya que, con cada canción que saca, se convierte prácticamente en un himno para las mujeres, en especial.

Lea también: Karol G y el lujoso regalito que le dio un famoso reguetonero: No fue Feid

Hay que recordar que en los últimos días, Karol G hizo historia. Se convirtió en la primera cantante latina en llegar al número un de Billboard con un álbum en español 'Mañana será bonito'.

Lanzó el videoclip de aquella canción y ella misma aseguró que "probablemente es uno de los vídeos más especiales que he grabado en toda mi vida".

Ahora bien, algunos recuerdan que Karol G cantó junto a Ovy on the drums la canción 'Cairo'. Y en el 2015 se rumoró que ellos estuvieron en una relación. Todo empezó a suponerse por unos mensajes que se compartían en redes sociales.

Lea también:Feid y el mensaje a Karol G con el que aumentan rumores de relación: ¿ya no pueden ocultar su amor?

Sin embargo, ninguno salió a confirmar si fueron novios. Luego de un par de años, Daniel Oviedo, más conocido como 'Ovy on the drums' dio una entrevista en 'Despierta América' e hizo algunas confesiones.

Él ha salido el productor de todos sus álbumes, por lo que han tenido una larga amistad. Razón por la que algunos pensaron que eran pareja, pero el paisa desmintió dicha información. "Nono, Karol siempre ha sido como una hermanita".