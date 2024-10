La casa de los famosos Colombia 2ya es toda una realidad. A través de las redes sociales se ha dado a conocer que el formato iniciará en los próximos días la búsqueda de las celebridades que ingresarán al programa de convivencia.

Carla Giraldo es la presentadora en esta ocasión. La antioqueña ha promocionado el ‘reality’, además, ha dado adelantos de lo que se podrá ver en el 2025.

Desde el 4 de noviembre, los seguidores de La casa de los famosos Colombia 2 podrán votar por los candidatos entre los que están, ‘influencers’, cantantes, actores, modelos y más.

Algunos de los nombres que ya se han confirmado son: Manuela Gómez, Emiro Navarro, Valentino Lázaro, Nanis Ochoa, Margarita Reyes, Marilyn Oquendo, Sebastián Tamayo, Janys Paternina y Elizabeth Loaiza.

Ornella Sierra regresará a La casa de los famosos Colombia

Una noticia más que se dio sobre el programa es quién será el o la host digital. En la primera temporada, Emmanuel Restrepo, con el personaje de ‘Carmelo’, ocupó este rol.

Ahora, Ornella Sierra, la ‘influencer’ que creó su ‘Pinky show’ dentro del ‘reality’, volverá para ocupar este puesto.

La costeña dijo sobre este hecho en redes sociales: “Ya por fin les puedo contar que seré la host digital de la casa de los famosos Colombia. Recuerdo que hace un año me llamaron como participante y yo honestamente no entendía porque me habían llamado a mí si yo no me consideraba ‘famosa’. Es más, creí que iba a durar una semana en ese ‘reality’ no más y hoy un año después sigo vinculada no como participante, si no como host digital”.

Más adelante, agradeció al Canal RCN por esta oportunidad y a Carla Giraldo por el recibimiento.

