La Segura es una de las creadoras de contenido de maquillaje más famosas de Colombia y una de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia en su primera temporada.

Recientemente, Natalia dio una importante noticia a través de sus redes sociales. La ‘influencer’ está esperando a su primer hijo junto a su pareja, el chef uruguayo Ignacio Baladán.

Con una foto en la que ambos sonríen y muestran una prueba de embarazo se declaró: “¡Sí, vamos a ser papás!”, seguidamente la caleña escribió: “Con lágrimas en los ojos les escribo este mensaje ¡Uno de los más importantes de mi vida! Siempre me decían: ‘Segu ¿cuándo vas a ser mamá?’. Honestamente pensé que nunca, estaba llena de miedos antes de encontrar el amor de mi vida Ignacio Baladán y creo que Dios solo estaba esperando que nos encontráramos en este mundo, hoy tenemos el fruto del amor más bonito que he podido tener en mi vida!”.

La Segura está embarazada

El también deportista expresó por su parte: “Solo me queda dar gracias a Dios porque me estuvo preparando 35 años para encontrar a la persona que siempre soñé. Yo siempre esperé tener una familia, una mujer como vos para el resto de mi vida y contigo lo encontré. De forma inesperada nuestros caminos se enlazaron en un momento que capaz no era el mejor de los dos, pero ese momento si lo fue, y después de ahí nunca más nos separamos porque siempre supe que vos eras la indicada para este camino en mi vida”.

Cabe mencionar que, por el momento se sabe que La Segura tiene un poco más de tres semanas de embarazo, por lo cual aún no se sabe si su primer bebé será niño o niña.

Varios de sus fieles seguidores le dejaron reacciones como: “Los felicito”, “Empezó la mejor parte de la vida”, “Felicidades Nata, que Dios los bendiga”, “Que Dios bendiga tu familia que baby Segura llegue lleno de bendiciones, amor y mucha felicidad”, “Dios bendiga su hogar”, “Ha llegado la mayor bendición de tu vida. Serás la mejor mamá del mundo” y “Felicidades mis Segu. Qué emoción mi reina hermosa”.

