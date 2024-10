El 16 de octubre se conoció que el cantante y exintegrante de One Direction, Liam Payne, murió tras caer del balcón del tercer piso del hotel Casa Sur en el que se estaba hospedando desde hace varios días en Buenos Aires.

De acuerdo con lo revelado en ese momento, el artista habría consumida sustancias ilegales, luego de que su novia Kate Cassidy y su amigo Niall Horan se fueran del país, quedando así solo.

Son varias las teorías que están circulando en las redes sociales. De la misma manera, Geoff Payne, papá de Liam, solicitó a las autoridades del país Sudamericano que se investigara a fondo el fallecimiento del artista, pues no cree que haya sido un suicidio.

Ahora, se está asegurando que hay un video de cámara de seguridad que demuestra que el intérprete de ‘Teardrops’ no se quitó la vida, sino que se desmayó y cayó desde dicha altura.

“También están las cámaras, que no están circulando mediáticamente, pero sí están en la justicia, donde se ve la escena del balcón, donde se aprecia que él se desvanece, se desmaya; y ahí es que, lamentablemente, al estar en el balcón, cae. No es que se quiso tirar o arroja”, se dijo en el programa ‘Socios del espectáculo’ de ‘ElTreceTV’.

Mujer aseguró que vio cómo Liam Payne murió

Una mujer de identidad desconocida habría asegurado que vio cuando Liam Payne cayó de balcón de su habitación.

De acuerdo con lo revelado, ella y otras personas se habrían quedado en el mismo cuarto que el cantante, pero luego fueron reubicados para que el famoso ocupara el lugar.

“Subí a la habitación con Brett y él me estaba diciendo que uno de los chicos de One Direction había venido, uno de los chicos de la banda y se habían quedado con la habitación que tenían. Porque habían reservado la habitación más cara y se la habían sacado a último momento”, aseveró.

Seguidamente, relató: “Estaba mirando la ventana que daba al pulmón y el novio me miraba. Entonces veo literalmente a una persona caer, como tirarse, no sé como si fuera algo, ¡pum! Vi caer un cuerpo y estaba en el primer piso, que daba al pulmón, estaba muy cerca, y escuché el fuerte golpe”.

“No me sorprendió tanto el ruido porque vi que era una persona. Es como si algo pesado cayera y lo ves rápido, pero yo lo vi. Pregunta que le hago a Brett: ‘Alguien cae’ y le digo ‘esto no era un objeto’”.

