Por estos días, en redes sociales se comenta insistentemente sobre la supuesta infidelidad de Evelio Escorcia a Betsy Liliana Díaz, hija del fallecido cantante Diomedes Díaz. Lo que ha despertado aún más atención es que la tercera en discordia sería nada menos que Dayana Jaimes, viuda del también recordado artista Martín Elías, medio hermano de Betsy. Esta situación ha causado gran revuelo en el mundo del espectáculo vallenato, especialmente por el lazo familiar que une a las mujeres involucradas.

Como se recuerda, Betsy Liliana y el fallecido Martín Elías son hijos del legendario intérprete de música vallenata, Diomedes Díaz, pero de diferentes relaciones. Mientras Martín nació del matrimonio con Patricia Acosta, Betsy es hija de Betsy Liliana González, otra de las mujeres importantes en la vida del ‘Cacique de La Junta’. Ambas ramas familiares han convivido en la esfera pública desde hace años, por lo que cualquier polémica entre ellos tiende a generar una fuerte resonancia mediática.

Ahora, un nuevo capítulo ha puesto a la familia en el ojo del huracán, luego de que se filtraran versiones sobre un presunto romance entre el empresario Evelio Escorcia, actual pareja de ‘Lili’, y Dayana Jaimes. La información ha circulado ampliamente en plataformas digitales, lo que ha provocado múltiples reacciones, tanto de seguidores como de personas cercanas a los protagonistas.

A esto se suma un detalle que ha encendido aún más los comentarios en redes sociales: al parecer, ‘La Mona Linda’, como se le conoce a Dayana Jaimes, estaría esperando un hijo de Escorcia. La gestación se encontraría en su tercer mes, aunque esta versión aún no ha sido confirmada de forma oficial por ninguno de los implicados.

Betsy Liliana Díaz hizo curiosas publicaciones

Mientras tanto, Betsy Liliana Díaz reapareció en sus redes sociales, sin hacer una mención directa al tema, pero con publicaciones que han dado de qué hablar entre sus seguidores. La joven optó por compartir mensajes de tipo reflexivo y espiritual, una estrategia que ha sido interpretada como una forma sutil de expresar su estado de ánimo ante la situación.

Por un lado, la hija del ‘Cacique de La Junta’ compartió una imagen con el siguiente mensaje: “La bondad de Dios no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer; es parte de su esencia. Él es bueno siempre, incluso cuando no lo entendemos. Confiar en su bondad es descansar en la certeza de que, aunque no veamos el camino completo, sus planes siempre son mejores que los nuestros”. La cita fue bien recibida por sus seguidores, quienes destacaron su tono sereno.

Además, publicó una frase que muchos interpretaron como una indirecta: “Nunca me di cuenta de lo bien que me criaron mis padres hasta que conocí a varias personas”. El mensaje fue replicado por varias cuentas dedicadas al seguimiento de la farándula, generando numerosos comentarios.

Finalmente, cerró su serie de publicaciones con una fotografía de su hijo Emmanuel, en la que expresó que él “es el dueño de su corazón”. El gesto fue visto como una reafirmación del vínculo familiar que la mantiene en pie, pese a los rumores que la rodean.

