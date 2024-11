Christian Nodal vuelve a ser tendencia en las redes sociales, debido a unas declaraciones que él y su expareja, la cantante Cazzu, dieron sobre el fin de su relación.

Todo inició porque la intérprete de ‘Mucha data’ habló por primera vez de por qué terminó su noviazgo con el padre de su hija.

En una conversación sincera en el programa PLP de LUZU TV, junto a Flor Jazmín Peña, La Joaqui y Anita Espósito, la artista se refirió al difícil momento emocional que vivió tras su ruptura y cómo logró salir adelante, todo mientras asumía su rol de madre de Inti, su hija de un año fruto de su relación con Nodal.

Cazzu expresó que, durante meses, eligió el silencio, pero que ahora siente la necesidad de aclarar las cosas debido a la especulación pública. “Se insinuó que tenía conocimiento previo de la relación de Nodal y Aguilar, y hasta se sugirió que formé parte de un plan… eso es completamente falso”, afirmó, dejando clara su postura.

La polémica se intensificó cuando Cazzu aseguró que se enteró del romance entre Nodal y Aguilar a través de las redes sociales, contradiciendo la versión que Aguilar había ofrecido en una entrevista, donde insinuó que todas las partes estaban al tanto de la situación y que su relación con Nodal no había sido la causa de la ruptura. “A mí me dijeron otra cosa”, aclaró Cazzu, quien afirmó que, según su experiencia, Aguilar fue, efectivamente, el motivo de la separación.

Nodal desmintió a Cazzu

Tras estas declaraciones, Nodal no tardó en responder a través de un enérgico mensaje en vivo en Instagram, en el que salió en defensa de su esposa. “Se terminó lo nuestro, le parezca al mundo, a mi ex o no le parezca. Decidí estar con alguien más y ya está. Mi esposa jamás fue mi amante”, afirmó enfurecido.

Aseguró que no hubo infidelidad de su parte y que la relación con Aguilar comenzó después de su separación de Cazzu. Según el cantante mexicano, intentó mantener una cordialidad con su expareja, e incluso le pidió que confirmara públicamente que nunca hubo infidelidad, solicitud que, según él, fue rechazada.

Nodal añadió: “Tengo los mensajes donde se le avisó que estaba con Ángela, mi conciencia está limpia". Además, criticó la creación de teorías que sugieren una supuesta infidelidad, calificándolas de “telenovela de teorías y cosas estúpidas”.

La situación ha generado reacciones divididas entre los seguidores de ambos artistas, quienes han seguido con atención las diferentes versiones del conflicto. La historia entre Cazzu, Nodal y Aguilar sigue en el centro de la atención pública, mientras los protagonistas defienden sus puntos de vista y piden respeto frente a la situación.

