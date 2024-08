La cantante argentina Cazzu, reconocida por temas como "Nada", "Mucha Data" y "Tú y Tú", entre otros, ha estado en el centro de la polémica tras su separación del cantante de música regional mexicana Christian Nodal, quien actualmente está casado con Ángela Aguilar. Recientemente, la artista decidió hablar públicamente sobre su ruptura, sorprendiendo a muchos con sus declaraciones.

¿Qué dijo Cazzu sobre su divorcio con Nodal?

Después de varios meses manteniendo un perfil bajo, Cazzu ha compartido sus pensamientos y emociones sobre este difícil momento, además de centrarse en la crianza de su hija Inti, fruto de su relación con Nodal.

Inicialmente, Cazzu optó por mantenerse alejada de la controversia que surgió tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación tras su separación de Nodal y la nueva relación de este con Ángela Aguilar. Sin embargo, casi cuatro meses después, la cantante rompió su silencio en una entrevista con el programa mexicano ¡FA!, donde expresó a sus seguidores que se encuentra bien y que está manejando la situación de la mejor manera posible.

En la entrevista, Cazzu reveló que, tras la separación, decidió aprovechar el tiempo para desintoxicarse y concentrarse en lo que realmente le importa: su hija y su carrera artística. "Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad, y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera", explicó la cantante, destacando que estas son las dos cosas que la han mantenido al margen del caos mediático que rodeó su relación pasada.

Cazzu también mencionó que una de las decisiones más importantes que tomó para proteger su bienestar emocional fue eliminar las redes sociales de su teléfono y otros dispositivos. “Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular... Y nada, estoy aquí y hablando con ustedes y estoy bien”, comentó, señalando que esta desconexión ha sido su mejor terapia para evitar que la separación y la nueva relación de Nodal la afectaran más de lo necesario. La artista admitió que su alejamiento de las redes ha sido tan completo que incluso ha dejado de comunicarse con personas cercanas. “No tengo relación con las redes sociales; no tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama”, añadió.