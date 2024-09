En el reciente episodio de la sexta temporada deMasterChef Celebrity del Canal RCN, se vivió otro emocionante reto de eliminación. En esta ocasión, los participantes que lucharon por mantenerse en la competencia incluyeron al comediante Franko Bonilla, la exatleta Caterine Ibargüen, y los actores Ilenia Antonini, Jacko, y Juan Pablo Llano.

El desafío consistía en crear un plato cuyo ingrediente principal debía ser galletas, ya sean dulces o saladas, de una marca patrocinadora del programa, seleccionadas a través de un juego de azar.

Leer más: Lina Tejeiro le responde a quienes la tildan de tener "poca energía femenina"

Franko Bonilla presentó su plato titulado 'Me fui a la fija'. Sin embargo, su creación no cumplió con las expectativas de los jueces, quienes no solo se negaron a probarlo, sino que también lo criticaron duramente por la ejecución del mismo. Jorge Rausch, uno de los chefs del programa, fue contundente en su veredicto.

“No hace falta deliberar. Este plato no está al nivel ni de la competencia ni de tus compañeros”, sentenció, marcando el final del camino de Franko en la cocina de MasterChef.

La salida de Franko no pasó desapercibida en redes sociales, donde varios seguidores del programa lamentaron su partida, reconociendo el esfuerzo que siempre ponía en cada reto, a pesar de no ser uno de los favoritos. Sin embargo, no todos compartían la misma opinión.

Cony Camelo, conocida por su papel en Los Reyes, no ocultó su alivio ante la salida de Franko. Frente a las cámaras, comentó entre risas: “Siento un fresquito de que ese man se haya ido. No me importa si yo soy la siguiente en salir, pero al menos ya no tengo a alguien que me quiera sabotear”.

Vea también: La tierna canción que le dedicó 'Polilla' a la 'Gorda' Fabiola tres minutos antes de morir

Sus palabras generaron una ola de críticas en redes sociales, donde varios televidentes expresaron su deseo de que ella también fuera eliminada del programa. No obstante, Cony no dejó que los comentarios negativos la afectaran y, a través de su cuenta de Instagram, respondió con humor mientras celebraba un nuevo proyecto actoral con una copa de vino. En sus historias, mencionó: “Gracias a mis haters, sin ustedes esto no habría sido posible. Gracias por tanta atención”.

No obstante, quiso resaltar y dejar en claro que hay muchas personas que la apoyan y están de acuerdo con la manera en la que ha reaccionado a diversas situaciones a lo largo del programa.

“Y a los lovers también gracias, los leo siempre”, finalizó.