El mundo del entretenimiento está de luto por el fallecimiento de Fabiola Posada, cariñosamente conocida como la 'Gorda' Fabiola.La destacada humorista perdió la vida a los 61 años el pasado jueves 19 de septiembre, tras enfrentar serias complicaciones de salud.

Tras conocerse esta triste noticia, han salido a la luz varios detalles conmovedores sobre sus últimos momentos, especialmente junto a su esposo, Nelson Polanía, más conocido como 'Polilla', quien también es humorista y compañero de vida de Fabiola.

César Corredor, colega cercano y reconocido por su personaje Barbarita, fue quien compartió estos detalles íntimos de los últimos momentos de la pareja. En una conversación con Polilla, Corredor reveló cómo el humorista se despidió de su amada.

"Le puso en el celular la canción con la que se conocieron, 'Me gustas tanto' de Mickey Taveras, y le acarició los pies, algo que a ella le encantaba", contó César Corredor. "La doctora le advirtió que era hora de empezar a despedirse, pues los órganos de Fabiola ya no estaban respondiendo. Cada medicamento que le administraban no tenía efecto. Cada uno de nosotros tuvo la oportunidad de despedirse de ella antes de que nos dejara", añadió Corredor.

En entrevistas pasadas, Fabiola recordó cómo surgió su romance con Polilla. “Después de ese beso supe que me gustaba. Al día siguiente, cuando lo vi, ya sentía mariposas en el estómago. También empecé a arreglarme más. Ahí comenzó todo”, reveló. La relación comenzó en secreto, ya que Fabiola temía las repercusiones laborales, especialmente por la diferencia de edad y el hecho de que ella ya se había divorciado.

Lo más impactante de la despedida fue que, según Polilla, Fabiola falleció tres minutos después de escuchar la canción que tanto significaba para ambos y que había marcado sus 27 años de relación.

En cuanto a su vida amorosa, Fabiola había tenido un primer matrimonio con el psicólogo Mauricio Valencia, con quien estuvo casada durante 13 años. Sin embargo, la relación atravesó momentos difíciles que llevaron a Fabiola a tomar la decisión de separarse. Tras su divorcio, su camino en el mundo de la comedia la llevó a 'Sábados Felices', donde conoció a Polilla. Fue en ese entorno laboral donde su conexión se fue fortaleciendo hasta que, con un simple beso en el set, comenzó una historia de amor que perduraría por décadas.