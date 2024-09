Lina Tejeiro ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales tras una reciente entrevista en el podcast ‘Vos podés’, conducido por Tatiana Franko. En esta charla íntima, la actriz se mostró vulnerable al compartir sobre sus experiencias de vida, tanto las dolorosas como las gratificantes, revelando aspectos profundos de su camino personal. Habló sobre sus miedos, cicatrices y también sobre los logros que ha alcanzado a lo largo de los años.

Uno de los momentos más destacados de la conversación fue cuando se refirió a su vida amorosa, afirmando que disfruta de su soltería. Lina explicó que no tiene prisa por encontrar una pareja, y si no encuentra a alguien que cumpla con sus expectativas, prefiere estar sola. Este comentario generó una ola de reacciones en las redes sociales: mientras algunos seguidores elogiaron su postura, otros la criticaron, insinuando que su seguridad y empoderamiento eran una fachada para ocultar inseguridades y frustraciones.

Frente a esta avalancha de opiniones, Tejeiro no tardó en responder. En sus redes, manifestó que cada persona tiene su propio camino y sueños, y que es necesario respetar esas diferencias. “No todos vivimos las mismas experiencias ni perseguimos los mismos sueños, y eso hay que respetarlo. Es arrogante imponer mis pensamientos sobre los de los demás”, expresó la actriz.

Tejeiro continuó refutando las críticas que cuestionaban su autenticidad, argumentando que su seguridad no es una máscara para encubrir debilidades. “No estoy escondiendo mis inseguridades, simplemente estoy viviendo el presente. Tal vez es que, en un mundo tan machista, una mujer que se siente segura incomoda a muchos”, señaló.

Además, la actriz compartió que ha reflexionado sobre los comentarios que la tildan de “insegura” y de carecer de “energía femenina”, un concepto con el que no está de acuerdo. “Soy una persona auténtica, no tengo que esconder si estoy triste o si deseo tener a alguien en mi vida. Si llega una pareja, bien; si no, no me voy a sentir menos mujer o menos segura por eso”, aclaró.

Finalmente, Lina lanzó una reflexión dirigida a los hombres, cuestionando si una mujer que se muestra segura realmente los intimida o los aleja, dejando abierta una interrogante sobre las dinámicas de género y la percepción del empoderamiento femenino en la sociedad.