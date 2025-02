Con su hablado gomelo y sus opiniones directas y sin filtro, Nico Jurado acepta que está todo el tiempo en polémicas, "una más pesada que la otra". Así lo confesó en el programa XYZ de RCN, donde incluso recordó cuál de sus controversias fue la peor.

En concreto recordó una con el concejal Ángelo Schiavenato, pero destacó sobre todo la del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). "Resulta que yo subo un video diciendo que yo estudio en la mejor universidad del país (yo estudio en la Javeriana), y mucha gente me empezó a decir 'usted no sabe nada de la vida, la mejor universidad del país es el Sena". Sin embargo, lo peor vino cuando él les contestó "oigan, pero el Sena es un río".

Lo que siguió fue casi lo mismo por lo que siempre lo molestan en redes. Lo insultaron y le enrostraron que no supiera qué es el Sena, pero fue peor cuando reconoció su error: "Salgo yo a pedir disculpas públicas como 'oigan, perdón, no quise ofender a nadie que estudie en el Sena, me parece lo máximo ahora que lo conozco, pero no sabía qué era', y me doblan el hate".

Nico Jurado y cómo aprovechar una funada

Pero el influenciador está lejos de hacerse la víctima y dice que ha tratado de sacar provecho de cada una de esas apariciones, ganando oportunidades de negocio, aunque en otras las pierda. Una de ellas fue cuando se metió en una marcha por la educación y salió en medios diciendo "el vape está carísimo, bajen el precio del vape".

Ahí volvió a recibir cualquier cantidad de críticas, pero luego se le acercaron las marcas de vapeadores ofreciéndole enviarle vapes y pagarle por sus contenidos, incluso peleándose por él. "Esto es como de saberlo aprovechar", comentó. "Se ganan algunas cosas, se pierden otras, pero si uno lo sabe aprovechar hay siempre oportunidades de trabajo".

"Tengo muy claro que el hate siempre viene de personas (ojalá no se ofendan) frustradas, envidiosas, que no han logrado nada en la vida", lanzó después. "Ustedes nunca van a ver que a nosotros nos tire hate una Paulina Vega, una Gabriela Tafur, una Paris Hilton", agregó, sacando a relucir que Paris Hilton lo sigue: "Paris Hilton me sigue en Instagram, ¿okay? Me sigue en Tiktok, somos TickTok friends".

Eso sí, también recordó que se volvió famoso cuando estaba buscando trabajo porque sus padres lo habían sacado de su casa después de pagarle todo. Según él, la decisión de sus padres fue por su orientación sexual. Finalmente encontró trabajo, pero sigue recibiendo malos comentarios: "A la gente eso le da rabia. Yo siento que mucha gente me quería ver a mí como cargando bultos de cemento, vendiendo verduras en una plaza y pues no me tocó afortunadamente", concluyó.