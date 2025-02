¿A quién no le incomoda que alguien lo vea cuando va al baño? El momento más íntimo de cualquier persona queda prácticamente a la vista de toda Colombia en 'La casa de los famosos', y es algo que incluso puede afectar la convivencia y la salud de cualquier participante si no logra hacerlo con tranquilidad.

Y es que no solo son los olores que pueden afectar a otros de sus compañeros, sino los ruidos que pueden dejarlos en evidencia ante las cámaras. De eso habló Marlon Solórzano con XYZ de RCN, el más reciente eliminado del programa, quien contó que a él incluso le apenaba aparecer en ropa interior ante las cámaras, más aun si es cuando iba al baño, porque no podía apelar a estrategias cotidianas como abrir una llave de agua o poner música para ocultarlo.

"Cuando uno va de visita uno pone música o abre la llave para que no se escuche tanto y no. La llave es por allá lejos, e igual maluco gastar agua, pero la música no la tiene", comentó. Por eso, confesó que hay quienes hacen ruidos usando el torso como tambor, otros alzaban las manos y aplaudían o empezaban a cantar.