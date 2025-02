Aunque ya lleva casi una semana fuera de 'La casa de los famosos', Marlon Solórzano sigue dando de qué hablar, y esta vez fue por su relación con Karina mientras estuvo en el programa. En sus últimas horas allí, la cercanía entre ambos fue más evidente y quisieron disfrutarlo pues ambos estaban en la placa de nominados, aunque parecían confiados en que continuarían.

En el programa XYZ de RCN, Marlon tuvo que responder por el momento en que ambos pasaron la noche juntos, solo cobijados con una sábana. Según él, los famosos nunca olvidan que hay cámaras, e incluso "se ve el infrarrojo cuando graban de noche".

Cuando ambos compartieron una noche, él dice que tampoco olvidaba que estaba en vivo para todo el país, pero quiso que todo siguiera siendo auténtico: "Si uno está ahí tiene que sentir que es la casa de uno, pero obviamente uno al ver cámara aquí, cámara acá entonces como que todo el tiempo es imposible uno no darse cuenta".

"Yo no veo nada", bromeó Marlon, al ver sus imágenes junto a Karina.

Según él, lo que se ve es que "hacía mucho calor, pero si nos destapábamos hacía mucho frío, entonces como que estamos acomodándonos". Eso sí, reconoció que ella se quitó la pijama y él también para dormir más cómodos, y por eso se movían las sábanas.

"Y no, para hacer el 'tikitiki' con tantas cámaras y con tanta vuelta maluco, porque yo sí pues uno ahí en las sábanas y todo así no aguanta. Eso aguanta hacerlo con todas las de la ley", añadió, y concluyó que no pasó nada. "Nos dormimos felices y todo y todo, bien tranquilitos". ¿Será?