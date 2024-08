Dominica Duque explotó de rabia con sus compañeros tras eliminación de Alejandro Estrada

En el más reciente reto de eliminación de 'Masterchef', Alejandro Estrada, Dominica Duque, Vicky Berrío, Cony Camelo, Martina 'La peligrosa' y Franko Bonilla llegaron con su delantal negro para luchar por su continuidad en el reality.

Resulta que Alejandro tomó una parte de lo que sería el postre de Dominica Duque, un brownie, y lo incorporó en el que él estaba preparando , y al llegar al atril para presentar y defender su preparación, Nicolás de Zubiría se percató de que algo no estaba bien en el postre del también empresario. Esto obligó a Estrada a confesar lo que había hecho ante la mirada atónita de los demás jueces y sus compañeros.

Sin embargo, para sorpresa de todos, una acción de Estrada cambió lo que sería el resultado final de la eliminación. El actor debió abandonar la competencia luego de haber cometido una infracción que los jueces no le perdonaron.

Los cocineros debieron preparar un postre no solo para convencer el paladar de Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina, sino también el de una invitada especial, la repostera Carla Palacios. A varios se les quemó la preparación, mientras que otros lograron terminar con tiempo de sobra sus platos.

“Tengo rabia conmigo mismo. Así son las reglas, yo desconocía que por algo así esto podía pasar. Esperaba una sanción. Hay que aceptar las situaciones y claro que pido excusas porque no quiero que se vea como algo deshonesto”, expresó el eliminado.

Luego, Bahamón le pidió al actor que se quitará el delantal, que buscara sus cuchillos y que se saliera de la cocina. En ese momento, Dominica se encontraba en el balcón y al ver que sus compañeros no bajaban a despedir al eliminado estalló en enojo. “Igual abrazamos a todo el mundo, ¿también lo podemos abrazar? ¿no? Tampoco es para que no lo abracen o no lo despidan”.

“Creo que a todos les alegra que él se vaya porque es un competidor muy fuerte”, aseveró Duque.

Ante su inesperada reacción, varios de los competidores opinaron al respecto. Jacques Toukhmania, ‘Jacko’, resaltó que hasta el momento han bajado del balcón solo para abrazar y despedir a Víctor Mallarino, mientras que Carolina Cuervo expresó: “Lo que me molesta de la trampa es que lo crean a uno bobo”.