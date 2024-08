Nataly Umaña, reconocida por su participación en producciones como 'Las Detectivas y el Víctor', 'Los Reyes, y Dejémonos de Vargas', entre muchas otras, se ha destacado por su belleza y talento. Sin embargo, recientemente ha vuelto a ser noticia tras su aparición en el reality show La Casa de los Famosos, donde se involucró sentimentalmente con el cantante panameño Miguel Melfi.

Desde el inicio del reality, la química entre Umaña y Melfi f ue evidente. Las cámaras captaron cómo su relación se fortalecía con el tiempo, mostrando gestos de afecto como abrazos, besos y noches compartidas bajo la misma cobija. Este comportamiento no pasó desapercibido para los seguidores del programa , quienes rápidamente comenzaron a especular sobre la seriedad de la relación. Las especulaciones aumentaron cuando el actor Beto Arango, tras ser eliminado del reality, afirmó haber visto a la pareja juntos en el baño durante uno de los retos, lo que avivó los rumores sobre la seriedad de su romance.

¿Por qué Nataly Umaña le fue infiel a Alejandro Estrada?

Posteriormente, Umaña decidió hablar sobre lo ocurrido y las razones que la llevaron a ser infiel y a terminar su matrimonio de 12 años con Estrada, quien actualmente participa en MasterChef Celebrity. En una conversación en el pódcast 4U Sin Filtros, la actriz se sinceró acerca de su relación con Estrada, admitiendo que ambos sabían que su matrimonio estaba en crisis, pero ninguno tenía el valor de ponerle fin.

“Eso fue caer a un vacío muy grande en el sentido social, pero de repente en el reality me di cuenta de que venía muy mal con esa persona y no éramos capaces, ninguno de los dos tenía el coraje de terminar la relación”, compartió Umaña.

En el pódcast, Nataly también explicó que la infidelidad nunca había sido parte de su código personal, y que decidió actuar como lo hizo porque sentía que era la única forma de cerrar definitivamente esa etapa de su vida. “Nuestro código era nunca una infidelidad, yo traté de luchar y tomé la decisión de hacer lo que hice porque era la única manera de que no hubiese un punto de regreso”, afirmó, reconociendo que no consideró cómo afectaría esto a Estrada en ese momento: “No tuve en cuenta los sentimientos de Alejandro, no lo dimensioné”.