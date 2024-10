Natalia Ramírez es recordada por muchos por su papel de ‘Marcela Valencia’ en la exitosa novela ‘Yo soy Betty, la fea’. El personaje antagónico era la prometida de ‘Armando Mendoza’, aunque hoy en día se ha visto como muchos la defienden por, supuestamente, haber sido víctima de los engaños del protagonista.

La actriz retomó este papel en la temporada de ‘Betty, la fea’ de Prime video, algo que muchos de sus fieles seguidores aplaudieron, pues su presencia es considerada importante en el desarrollo de la historia.

Sobre ‘Marcela Valencia’, Natalia Ramírez habló hace poco a través de su perfil de Instagram, en el que suma más de 1,2 millones de seguidores.

De acuerdo con lo visto en la red social, la colombiana subió una fotografía en la que usa un babydoll negro. Dicho momento fue captado en las grabaciones de ‘Yo soy Betty, la fea’, cuando ‘Marcela’ se disfrazó de verdugo para interrogar a ‘Armando Mendoza’.

Natalia Ramírez recordó difícil escena

“Tbt 1999. Esta escena fue muy chistosa y a la vez complicada. Fue cuando Marcela se disfrazó de verdugo y termina interrogando a Armando. Es una de las pocas escenas que he hecho en ropa interior. Acabo de hacer otra para la serie ‘Manes’, pero fácil no es. Recuerdo que Rosita Cabal me dijo para tranquilizarme que era como estar en traje de baño. Sí, como no jajaja”.

La publicación alcanzó miles de ‘me gusta’ y comentarios como: “Hermosa siempre”, “Amo mucho a Betty, pero nunca pude odiar a Marcela”, “cuerpazo hasta la fecha”, “Escena cringe, pero siempre el cuerpazo”, “Acabo de ver esta escena nuevamente ¡Bellisima!”, “Incómoda, pero muy necesaria escena”, “Siempre ha sido tan profesional, la admiro mucho, Natalia”.

